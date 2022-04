Dominique RAIMBAULT

J'ai intégré le groupe In Extenso (filiale de Deloitte) en 1998.



Je suis associé au sein de la région Anjou et Maine depuis l'obtention de mon diplôme en 2007.



J'aime travailler dans l'accompagnement à la création d'entreprise. La base de notre philosophie repose sur la proximité entre l'expert-comptable et son client.



Je suis adhérent à l'association ASDEPIC qui regroupe des dirigeants d'entreprises du Segréen.



Je travaille en cabinet depuis 1988. J'ai exercé sur les sites d'Angers puis Cholet.



Depuis 2009, je suis responsable de l'agence de Segré qui regroupe une douzaine de personnes.