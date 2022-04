Dominique RAIMBAULT

FORMATEUR CONSULTANT EN DYNAMIQUE MARKETING ET COMMERCIALE:

FORMATEUR sur les métiers de négociation commerciale, management commercial et marketing, plus particulièrement en CHR, GMS, agro alimentaire et activité de services (banque assurance, librairie, ...).

CONSEILS en étude de marché, stratégie commerciale et plan d'action commercial.



Mes compétences :

CHR

Conseil

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Formation

GMS GSS

Marketing stratégique