Après avoir effleuré le monde de l'édition, j'ai fait mes marques dans la presse d'entreprise et les études de lectorat avant de m'installer dans la COMMUNICATION RH.

18 ans plus tard, la Marque Employeur continue de me passionner.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conception

Marque employeur

Communication

Web

Médias sociaux

Rédaction