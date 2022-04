Dominique REBY-ELUERE

30 ans d'expérience à mettre l'art au service du soin pour renouer une communication, stimuler les facultés d'expression et dynamiser les processus créatifs de la personne.



J'aide mes patients à développer leurs ressources personnelles afin de favoriser leur équilibre et leur bien-être tout en leur redonnant confiance en eux.



Mes domaines d'intervention :

- Améliorer la qualité de vie par la compréhension du soi

- Exploiter les bienfaits de l'art, ses effets relationnels et son pouvoir expressif

- Aider des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer et à communiquer

- Diminuer l'anxiété, le stress, améliorer la confiance et l'estime de soi

- Mener des actions thérapeutiques au sein d'une équipe médicale à l'aide de médiateurs artistiques tels que le dessin, le collage, le conte, le théâtre, le mime, l'écriture...

- Animer de colloques, conférences congrès, stages d'entreprise sur la forme et le bien être

- Préparer un projet pédagogique avec l'équipe éducative pour des élèves en situation particulière (handicap, trouble du comportement, échec scolaire, ....)

- Mettre en place une séance individuelle ou collective (relaxation, exercices d'improvisation, préparer les cours et établir la progression pédagogique)



Mon objectif professionnel : développer mon activité d'art-thérapie et d' hypnothérapie et créer des partenariats avec des établissements médico-sociaux.



Quelques références :

- Ateliers théâtrales d'Art-thérapie pour l'expression et la communication (Les enfants de la Lune)

- Fibrothérapie, gym adaptée aux fibromyalgiques et aux douloureux chroniques

- Intervenante en Art-thérapie pour Hyperactivité, Anorexie, Dépression, Tocs, Addictions....

- Techniques de thérapie corporelle avec un public en difficulté et autiste (Foyer les Cigalons, Lit et Mixe)

- Danse-Thérapie / psychomotricité auprès de handicapés mentaux (ADAPEI des Landes...)

- Organisation de nombreux spectacles et comédies musicales avec tout public

- Chorégraphe, metteur en scène et scénariste



Mes compétences :

Art-thérapie

Hypno-thérapie

Gym

Danse

Théâtre

Encadrement

Psychologie

Chorégraphie