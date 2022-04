Dominique RENARD

Mes goûts et compétences me conduisent vers la création et la conception dans tous les domaines.



Dans la gestion de projet, qui constitue mon activité principale, ce qui m'intéresse, c'est la création, le foisonnement des idées, puis l'étude, la conception et la mise en place de tout cela.

Une fois que tout est conçu, confronté à la réalité et prêt à être réalisé, cela m'intéresse moins. Je préfère passer à la conception d'un autre projet et laisser à d'autres le soin de faire "tourner la machine".



Je passe de longues heures à me tenir au courant, à m'informer et surtout à écouter les expériences des autres : lire des ouvrages spécialisés, fréquenter des séminaires, des expositions ou des colloques constituent pour moi des moments essentiels.



Mes compétences :

Chef de projet

Conception

Création

Internet

Web