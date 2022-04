Dominique RENARD

Je suis titulaire d’un DEA Droit Privé et dispose d’une solide expérience professionnelle acquise, principalement, dans des services juridiques de plusieurs établissements bancaires.



Après une année de stage chez un Conseil Juridique, j’ai intégré la Banque Hypothécaire Européenne (4 ans), puis la Foncière de Crédit (2 ans) et enfin la Banque Hervet (13 ans) absorbée par HSBC France.



Pendant une dizaine d’années, j’ai géré au sein de ces établissements des dossiers contentieux (recouvrement et suivi des instances en défense) afférents aux professionnels de l’immobilier.



En 2000, une opportunité m’a permis d’orienter ma carrière vers le droit des affaires et plus particulièrement le droit des sociétés et d’assurer le suivi de la vie sociale des sociétés du Groupe Hervet puis du Groupe HSBC France jusqu’au rapprochement final (fusion) des banques.



Pour des raisons de convenance personnelle, j’ai souhaité quitter le groupe HSBC pour devenir consultante auprès d’une société de prestations de services à distance. Depuis 2009, je dispense à une clientèle variée toutes informations et consultations juridiques.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle.







Mes compétences :

Droit des sociétés

OPCVM

Rédaction

Voies d'exécution

Droit des procédures collectives

Gestion de la relation client