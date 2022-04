Dominique RENOUF

Depuis 25 ans sur la voie d'eau ,j'ai réalisé plusieurs projets innovants :

-Bateau-Théâtres sur la Seine

- Centre d'aide à vocation artistique il existe depuis 1999 à La Ferté Sous Jouarre

Depuis 10 ans que je suis arrivée sur le Canal du Midi j'ai été alertée par la pollution agravée provoquée par la navigation de nombreux bateaux diesels / C'est une véritablme catastrophe écologique ... le canal du Midi est victime de son succés et condanné à bréve échéance à disparaitre si on ne fait rien !!!

C'est cela qui m'a conduit à relever le défi de la création du PREMIER BATEAU-HOTEL SOLAIRE DU MONDE !



Aprés 5 ans d'efforts j'ai enfin réaliser la mise en exploitation de ce bateau exemplaire ! ZERO CO2!

J'ai edité un livre "NI VOILE,NI VAPEUR" pour illustré la création de ce bateau ...



Mes compétences :

Accessibilité

Écologie

Écotourisme

Électrique

Innovation

Investissement

Nautisme

Navigation

Propulsion

Solaire

Tourisme