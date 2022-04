Mon parcours professionnel est particulièrement lié a ma double formation, technique et d'administration des entreprises qui me permettent aujourd'hui d'inover dans le marché de l'optique.



Mes domaines particuliers d'intervention sont :

Marketing

Communication

Design

Formation

politique Générale.



Decouvrez LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE... : la premiere enseigne haut de gamme dans l'optique...Array



en vidéo sur acuite.fr : http://www.acuite.fr/video_reportage.asp?REF=3141



commentaire d'acuité : Le premier magasin "Les Plus Belles Lunettes Du Monde" a ouvert ses portes en mars 2006 rue du Pont Neuf, dans le premier arrondissement parisien. Le concept des "Plus Belles Lunettes Du Monde" est de présenter les modèles les plus sophistiqués d'une douzaine de créateurs (comme Jean-François Rey, Histoire de voir, Alain Mikli, Gold & Wood, Karavan, Koali…) dans un cadre intime et chic. Une façon innovante d'appréhender le point de vente optique. Peu avant l'inauguration qui a eu lieu hier soir, jeudi 16 mars 2006, Dominique Ribeiro Da Costa, opticien et Ricardo Navarro, designer, les deux créateurs du projet, ont accepté de répondre à nos questions et vous proposent une visite guidée.







www.lesplusbelleslunettesdumonde.fr



Mes compétences :

Communication

Design

Formation

Franchise

Gastronomie

golf

Intelligence Emotionnelle

Internet

Marketing

OPTICIEN

Optique

Site internet

Vision