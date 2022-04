Dominique RICHARD

Fort d'une expérience de 30 ans dans le marketing B to B et le management, je suis aujourd'hui consultant, ma formation commerciale complétée par un master en management stratégique (ICG), me permet d'être un partenaire efficace pour les PME et TPE à la recherche de leur stratégie de développement, leur organisation, leur recrutement et la formation de leurs équipes.



Mes compétences s'étendent de la stratégie produit à l'animation commerciale en passant par le développement et le sourcing produits, la communication et la mise en place de tableau de bord d'aide à la décision.



Disponible, ouvert à la négociation et conscient des contraintes des entreprises d'aujourd'hui, mon ambition est d'apporter les solutions pour votre réussite



Mes compétences :

Animation

Animation des ventes

Communication

Conseil

CONSULTANT MARKETING

Développement produits

Documents commerciaux

Formation

Formation vente

Marketing

Normalisation

Organisation

Organisation d'évènements

Réalisation

Sourcing

Stratégie

Stratégie et développement

Vente

ventes