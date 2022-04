- PLUS DE 26 ANS D'EXPÉRIENCE -

- Analyses hydrobiologiques (IHM, MAG20, IBGA, IBGN, IBG-DCE, IBMA) : + de 1300 analyses réalisées à ce jour.

- Formation professionnelle, encadrement et habilitation de personnel en Hydrobiologie.

- Validations de déterminations faunistiques pour les rapports d'essais, expert référent Hydrobiologie, mise en place d’essais inter-laboratoires (EIL).

- Tutorat, audit, accompagnement à l'accréditation.

- Formations techniques et scientifiques auprès d’établissements publics ou privés (BTSA, écoles d’ingénieurs), et de différents laboratoires publics et privés (DREAL, Conseils Généraux,…).

- Animations publiques/enseignement, macrophotographies. Création de documents pédagogiques et scientifiques.



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à aller voir notre site internet :Array

ou à me contacter par mail : dominique@ricol.pro ou par téléphone au 04 78 45 30 80.