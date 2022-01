Christophe PAUTET

Au cours de 15 années passées dans l’industrie optoélectronique, j’ai eu l’opportunité d’explorer divers métiers Front-End comme le support process, la production de petites séries ou la R&D procédés et produits.

Je souhaite à présent ouvrir mon champ d’action professionnel et m’orienter vers des responsabilités plus transverses.

Je suis attiré par les missions comportant un certain challenge intellectuel ainsi que la collaboration avec différents intervenants. J’aime aborder les situations selon une démarche créative et pragmatique.



Principales compétences et connaissances:

Gestion de projet

Animation groupes de travail

Management d'équipe

Développement et transfert de technologies en production

Organisation de productions petites séries

Analyse de rendements

Démarches de résolution de problèmes (Brainstorming, 6M, G8D)

Innovation

Physique et chimie des matériaux

Procédés de la microélectronique

Caractérisations des semi-conducteurs

Photo-détection Infrarouge

Formalisme des revues de maturités

Maîtrise des procédés et des rendements (SPC, DOE, Pareto)

Analyse de risques (AMDEC)