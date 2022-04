Dominique RIERA

Ingénieur en Sûreté de Fonctionnement diplômé de l'ISTIA, j'exerce dans ce métier depuis 20 ans avec des expériences dans différents secteurs d'activités : principalement celui de la défense (équipements terrestres, navals et aéronautiques) mais aussi dans le ferroviaire et l'automobile.

Je souhaite poursuivre mon développement professionnel en associant expertise technique et management d'équipe en Sûreté de Fonctionnement.

En expertise métier, je m'intéresse plus particulièrement :

- à l'utilisation des modélisations système dans les études de SdF,

- et à l’amélioration de la testabilité embarquée des équipements.



Mes compétences :

SdF

Maîtrise des Risques

Ingénierie système

SIL

Sécurité

Sûreté nucléaire