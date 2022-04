Dominique ROBIDA

Auditrice IRCA norme ISO 9001 V. 2008 depuis Novembre 2010

auditrice ISO 14001 et OHSAS 18001

formatrice accompagnatrice et conseil en qualité ISO 9001 v. 2008 et HACCP

enseignante qualité hygiène sécurité environnement en master 2 "wines and champagne" et en DNO à la faculté de Reims

enseignante qualité HACCP ISO 17025, ISO 14001 et ISO 9001 en BTSA

accompagnatrice VAE



en fait si nous résumons je suis un coach aussi bien pour les étudiants ou les salariés que j'accompagne dans la construction de leur projet professionnel, que pour les entreprises que je conseille après un audit dans la spirale du PDCA





confiez à une accompagnatrice auditrice des missions d'audit ISO 9001 ou des actions de formation



Mes compétences :

Audit

Méthodologie

Motivée