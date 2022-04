Dominique ROBILLARD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Nov. 2004 - Aujourd'hui Consultant avant vente pour la société Arpège (Saint Sébastien sur loire- 44) :

§ Démonstration de progiciels de gestion de la population,

§ Support avant vente d’expertises techniques et fonctionnelles,

§ Phoning, marketing direct, relances prospect-client, salons, forums …

§ Réponse aux appels d’offre,

§ Conseil auprès de la clientèle,

§ Reporting des évolutions à prévoir.



Déc. 2002 - Oct. 2004 Technico Commercial pour la société ARPEGE (SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE- 44).



Juin 1999 - Nov. 2002 Technicien Qualité Logiciel pour la société ARPEGE (SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE- 44) :

§ Elaboration de plans de tests et scripts de tests,

§ Installation et paramétrage des logiciels,

§ Administration de bases de données Oracle,

§ Installation et configuration de stations sous Windows 95/98/Millenium et NT 4 WKS/2000/XP.



Oct. – Déc. 1998 Stage ayant eu pour objet la réalisation d’un magnétophone “ Direct-to-Disk ” au CCETT (France Télécom – TDF ) de Cesson-Sévigné

§ Programmation sous Visual Studio,

§ Architecture de développement : SDI,

§ Utilisation MFC.



1997 Formateur en mathématiques et sciences physiques auprès d’apprentis en CAP

Maintenance des Bâtiments de Collectivité (MFU de Rennes).



1997 Formateur en mathématiques et électronique générale auprès d’apprentis et d’adultes aux GRETA de Vitré et Redon.



COMPETENCES INFORMATIQUES



LANGAGES Notions en Turbo-pascal, ANSI C, Turbo C++, Borland C++, Javascript, Visual C++ , Delphi, CA Openroad, SQA Basic, SQL.



SYSTÈMES Windows 95/98/Millenium/NT4.0/2000/XP, Mobile 2003/2005, SCO-Unix.



COMMUNICATIONS Notions en réseaux (Ethernet, Token Ring), liaisons série, protocole X-MODEM.



BASES DE DONNEES Configuration/installation Oracle(client), Oracle 7 à 10, Sql Anywhere 5 à 7, MSDE, MySql.



LOGICIELS Suites Office et Open Office, TOAD, Gamme progiciels Arpège.



AUTOMATES DE TEST SQA Robot 6.1, Rational Robot 7.5 (Rational Software Corporation), QA Run, QA Director (Compuware).





FORMATIONS ET ETUDES



1998 Analyste Programmeur en Informatique Industrielle Appliqué à l’Industrie(niveau III) à l’AFPA d’Angers.



1996 Admissibilité au CAPLP2 de mathématiques physiques chimie à l’IUFM de Rennes.



1994 Préparation du CAPES de sciences physiques à l’université de Rennes I.



1993 Licence ès sciences physiques à l’université de Rennes I.



1991 Licence Informatique à l’IFSIC de Rennes.



1990 DEUG A option physiques chimie à l’université de Rennes I.



1987 Baccalauréat série C au Lycée de Saint Cyr Coëtquidan (56).



Mes compétences :

Commercial

Consultant commercial

Informatique

Vente

SQL

Formation

Conseil

Audit