Dominique ROMAN

Passionné par mon métier et attiré plus particulièrement par les chalenges industriels , technique , d'innovation et surtout d'équipe, j'aspire à chaque instant à mettre au service d'un projet vingt quatre années d’expériences professionnelles dans le domaine du PROCEES plasturgie allant de la conception et la réalisation d’outillages d’injection plastique, l'injection , le pilotage et le management d'équipe et de projets industriel d'outillages ou de moyens de production industriels thermoplastique



usinage

injection plastique

plasturgie

expertise

Implantation De Moyen De Production

formation

process

CATIA V5 / CFAO /

Plasturgie / Pilotage projets industriels / Outil

Usinage / CNC / Eletro-erosion / Ajustage / tourna