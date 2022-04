Dominique RONDOT, 51 ans



20 années d'expérience dans l'accompagnement d'équipes achats : soft skills, développement de l'approche de négociation co-creative ( c )



Etapes clefs :

2011 : vice président de l'association "réseau créativité Rhône-Alpes en lien avec

CréaFrance

1999-2010 : formateur coach et consultant en négociation et leadership

1996 : créateur de la société INFRESCOM, provider Internet

2006 : écriture de l'ouvrage "négocier avec la Process Com' / Dunod : en cours de transformation pour réédition !



Certifications :

1995 : master Pnl

1996 : formateur certifié Process Com' (Profils de personnalité)

2007 : enseignant toltèque : mise en application des 4 accords

Toltèques dans sa vie professionnelle et personnelle



Quelques références (liste non exhaustive) :

- Crédit Agricole : Formation et conseil en négociation

- IAE Grenoble : chargé de cours au sein du master II achats

"DESMA"

- Mairie de Massy : formation management et Process Com'

- Potain : formation et coaching en négociation

- Orange : programme achats

- Renault : formation négociation d'achats (+ 600 acheteurs

formés)

- Rhodia : formation négociation d'achats

- Sncf : formation négociation d'achats

- Volvo : formation et coaching, négociation d'achats

- Yves Saint Laurent : formation leadership et négociation



Mes compétences :

Formation

Coaching

Ressources humaines

Management

Développement personnel

Conseil

Créativité

Négociation achats

Négociation co-creative ( c )

Techniques de vente