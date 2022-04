Dominique ROPOSTE

Directeur Technique d'une PME spécialisée dans la transformation de matieres plastiques par injection et dans la réalisation de systèmes assemblés pour les secteurs automobile et médical, j'ai eu pour mission de diriger des équipes de développement produits-process du traitement des consultations jusqu'à la mise en production.

Auparavant j'ai occupé des fonctions Chef de Projets puis Responsable Bureau d'Etudes et Responsable Recherche et Innovation dans des grands groupes industriels, équipementiers automobile dans le domaine de la plasturgie.

J'ai également l'expérience du développement de produits plastiques pour d'autres secteurs industriels.



Mes compétences :

Automobile

Bureau d'études

Composites

directeur technique

Gestion de projets

Industrialisation

Injection plastique

Innovation

Management

matériaux

Matériaux composites

Matières plastiques

Médical

Methodes

Outillages

Plastiques

Plasturgie

Recherche

Recherche et innovation

Technique