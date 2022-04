Dominique ROTTIER

Précédemment RH SENIOR MANAGER dans des groupes industriels internationaux pendant plus de 30 ans (automobile,métallurgie,plasturgie), j'ai créé depuis janvier 2017 une société de conseil DR HUMAN CONSULT

Réalisations:

- recrutement développement RH

-Aménagement du temps de travail garantissant le temps d’utilisation des équipements et la flexibilité de l’organisation

-Conduite du changement, mise en oeuvre de PSE, plan de retournement

-Mise en place des actions de progrès continu: équipes autonomes ,management quotidien,

- Gestion des compétences :évaluation, formations métiers,management,dispositifs d’apprentissage

-Pilotage des relations sociales dans des contextes syndicaux développés.

-Développement des actions santé sécurité et ergonomie.

-Communication : management visuel,réunion d'information



Formation:

Master droit du travail, 3ème cycle CIFFOP , CC métallurgie et plasturgie



Mes compétences :

Conduite du changement

Droit social

Gestion des contentieux

Management des Ressources humaines

Formation

Gestion des ressources humaines

recrutement

Gestion des compétences