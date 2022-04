Dominique ROUDAUT

Après des études dans le domaine administratif, j’ai intégré la société Darty pour un poste de secrétaire administrative et commerciale. Suite à cette expérience j’ai travaillé durant quelques mois chez GDE pour un remplacement congé maternité. En janvier 2012, j’ai rejoint la société CDG en tant qu’assistante commerciale.

Je souhaite désormais évoluer et intégrer une entreprise qui soit plus en relation avec mes attentes, afin de mettre à profit mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.

Dynamique, motivée, courtoise, rigoureuse, disposant d’une réelle aisance administrative et commerciale, j’aime la diversité des tâches tout en étant autonome. Disponible et organisée, je sais prendre des initiatives pour atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Gestion des priorités

Curieuse

Méthodologie

Ecoute

Dynamique

Discrétion

Sens du contact

Esprit d'initiative

Secrétariat

Travail en équipe

Adaptation

Autonomie

Réactivité

Rigueur

Organisation

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access