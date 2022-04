Directeur et gérant de la société Kapa IT depuis septembre 2009 après 10 années de direction commerciale au sein de différentes SSII.

Kapa IT est une société de conseil en informatique spécialisée dans l'assistance technique, le conseil et l'assistance au recrutement de collaborateurs des métiers de l'informatique de gestion et industrielle.

Kapa IT intervient également dans l'aide au recrutement de profils à fort potentiel tout domaine.