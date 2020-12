Laurent SCHMIDT

Etant Ingénieur, diplômé des Arts et métiers (ENSAM) en 1998, j'ai 10 ans d'expérience dans la gestion de projet, et 12 ans sur différents postes de développeurs (consultant, chargement de données, base de données, outils & reportings aux clients)



* Mes valeurs ?

o Le respect

o L'honnêteté

o La franchise



* Un Proverbe que j'affectionne ?

« Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse »



* Mon résumé ?

« Je suis quelqu'un de consciencieux, proactif, méthodique, et qui a le souci du travail bien fait. »



* Mes compétences :

- Méthodologie : SDLC (System Development Life Cycle) (définition des besoins, analyse et faisabilité, choix des solutions techniques, spécifications, conception, recrutement et encadrement des développeurs, suivi du planning et reporting, tests dintégration et de validation utilisateurs, implémentation, suivi de production)

- Logiciels : Project (Diagramme de GANTT), TFS, ClearQuest, Traitements de texte, Tableurs, PowerPoint

- Languages : SQL, XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, Visual Basic, VBA. Notions de Java, C#, .NET, C

- SGBD/R : Sybase, SQL Server, Oracle, MySQL, Access

- BI : ETL Hummingbird Genio v4.7, v5.1 & v7.1 (OpenText), ETL interne, Business Objects v6.5

- Applications : IIS 7.5. Notions de WebSphere MQSeries (Message Broker V6)

- WMS / ERP : Reflex WMS (gestion et pilotage des entrepôts), Adelia, Crystal Report, IDoc SAP

- Méthode : PowerAMC, Méthode MERISE

- Environnements : Unix, Windows 95/98/NT/XP/2003/2008/7/10 ; Internet