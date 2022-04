Dominique ROUSSEAU

Mon cheminement professionnel m’a permis de développer de nombreuses compétences diverses, dans le bâtiment, le commerce, l'encadrement, la gestion, aussi je serais ravi de pouvoir mettre celles-ci à votre service.

Assidu, doté d’un esprit d’équipe, mes qualités relationnelles avec tous sont reconnues. Je suis autonome, avec le sens de l’initiative, des responsabilités et du résultat.

D’un tempérament entreprenant, la perspective d’évoluer aux côtés d’une équipe performante, dans un nouveau challenge, serait des plus valorisant pour moi, et vous apporterai un allié méritant.





Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

gestion

immobilier

Suivi de chantiers

Bâtiment

maitrise informatique