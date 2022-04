Après 5 ans comme ingénieur de recherche au CEA de Saclay en astrophysique, j'ai passé 7 ans à la CGR devenue Thomson médical puis GE avant d'intégrer Schlumberger pour 10 ans et Legrand pour 19ans!

Je suis marié depuis 41ans (à la même épouse) et j'ai deux enfants et cinq petits enfants.

Ma formation de base est ingénieur electronicien de l'ENSEA.



Mes compétences :

Ressources humaines