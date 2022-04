Dominique ROUSSELET

J’ai de plus de 20 ans d’expérience sur des missions de responsable technique et d’intégration d’applications via 2 SSII importantes du marché.

J’ai coordonné des déploiements d’applications sensibles et je possède une solide expertise technique notamment en environnement Linux Unix Aix/Oracle.

Je suis à la recherche d'un poste couvrant l'ensemble du processus d'intégration, mise en production, suivi d'exploitation.



Mes compétences :

Linux Redhat

Ingres

AIX

Oracle

MySQL

Korn Shell

Solaris

jOnAs

Apache