Dominique ROUSSELET

Responsable Administratif et Financier, j'ai acquis plus de 20 ans d'expérience en PME-PMI et Cabinet Comptable. J'ai exercé des responsabilités dans des secteurs variés, tels que le Bâtiment, la Métallurgie, L'Industrie Pharmaceutique, L'Import-Export, la restauration le Transport, l'industrie agroalimentaire , les services ou l'immobilier.



Je recherche des missions pour pouvoir répondre efficacement à une demande ponctuelle, nécessitant autonomie et expertise : management de transition, remplacement...

Je sais faire preuve de réactivité, d'adaptabilité et de sens de la communication pour être rapidement opérationnel, et répondre efficacement à la demande, dans un contexte défini.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Financement de projet

Budgets

Microsoft Excel

Import/Export

Paie

Recouvrement

Droit fiscal

Microsoft Word

Consolidations