Dominique ROUSSELOT

Je travaille actuellement au sein d’une agence d’intérim dans le domaine de l’industrie.



Mon parcours professionnel m'a donné l'occasion de travailler dans diverses entreprises telles que le domaine Industriel, pharmaceutique, communication, pétrolier et BTP.



Ces expériences m’ont permis d'élargir mes fonctions et champs d'interventions.

En effet, après mon BTS, j'ai eu l'opportunité d'exercer le métier de dessinateur projeteurs en DAO.

Puis rapidement ma hiérarchie m’a confié des conceptions puis de petits projets en gestion autonome.

Au fil des années j'ai saisi les opportunités qui s'offraient à moi pour accéder à des fonctions supérieures et aboutir, lors de mon dernier emploi, à la fonction de directeur technique achat et fabrication.

Mes expériences multiples m’ont permis de diversifier mon champ d'action et d'acquérir de nouvelles compétences.

Mon parcours professionnel a favorisé l'accès à des connaissances dans le domaine de l’industrie. (construction, entretien et amélioration).

Mon attrait pour l’outil informatique justifie une certaine aisance à utiliser des logiciels spécifiques et perfectionner mes connaissances.



Mes compétences :

Dessin