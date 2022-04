Dominique ROUX-BAUHAIN

* Coordinatrice du projet PICRI (Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation) "CRIC" : "Consommation, Résistance et Information du Consommateur" en collaboration avec le CTRC Ile de France et l'INC. Mené en partenariat avec le CTRC, les 17 associations de consommateurs d’Ile de France et l’INC, ce projet financé par la Région Ile de France a pour but d’analyser, pour l’adapter, la communication à destination du consommateur.Financement sur 3 ans.

* Rédactrice en chef invitée du numéro spécial Décisions Marketing 2012

Thème : Résistance des consommateurs et pratiques des entreprises



* Membre du comité de pilotage des Ateliers de la Consommation de la DGCCRF

Co-présidente de l'atelier du 22 février 2013 : "Les formes alternatives d'information du consommateur", avec Pascale Hébel



* Coordinatrice du projet ANR NACRE (New Approaches to Consumer REsistance) de 2006 à 2010.

Ce projet, qui a obtenu un financement de 435 000 € sur 3 ans, a réuni 25 chercheurs et 5 équipes (3 françaises et 2 européennes – Universités de Pise et Lancaster) pour un programme de recherche cross-culturel sur les phénomènes de résistance du consommateur.



* Direction de thèses :

- Annie Banikéma : « la création d’une échelle de mesure de la propension résistante des consommateurs »,

- Mariem El Euch : « la résistance des consommateurs aux programmes de fidélisation »

- Olivier Soulard (PESOR, Université Paris-Sud) : Le rôle de la métacognition dans l’expérience de traitement de l’information par le consommateur

- Mona Torjemane (PESOR, Université Paris-Sud) : Les indices de crédibilité des sources d’information



* Participation à des comités scientifiques de conférences et journées de recherche avec actes :

- Membre du comité scientifique des 18ème, 20ème, 21ème, 22ème, 24ème, 25ème, 26ème et 27ème Congrès International de l’Association Française de Marketing

- Co-organisatrice du Symposium international ICAR/NACRE « Anti-consumption and Consumer Resistance » les 25-26 juin 2010 à Euromed Management, Marseille et guest-editor pour le numéro spécial à paraître dans l'European Journal of Marketing.

- Membre du comité de pilotage du Colloque International sur la « Consommation Durable » organisé par le CSO, le MEDAD et l’ADEME les 15 et 16 janvier 2009 à Sciences Po.

- Organisatrice du 1er colloque international « Consommation et Résistance(s) des consommateurs » le 28 novembre 2008 à l’IRG-Paris-Est (Site du colloque)

- Membre du comité scientifique et d'organisation du 24ème congrès de l'Association Française de Marketing les 15-16 mai 2008 et de deux sessions ANR NACRE (dont une session internationale)

Membre du comité scientifique de la Conférence Nord-Américaine de l’Association for Consumer Research en 2006

- Membre du comité scientifique de la 1ère Journée de Recherche AFM-AUDENCIA sur le Marketing & Design en 2004



* Coordination de numéros spéciaux de revues :

- Guest editor pour le numéro Spécial de l'European Journal of Marketing (spécial issue on Anti-Consumption and Consumer Resistance faisant suite au Symposium ICAR/NACRE des 25-26 juin 2010)



* Evaluation d'articles dans des revues françaises et internationales à comité de lecture : Consumption, Markets & Culture, Décisions Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of Consumer Behaviour, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing Management, Marketing Theory, Perspectives Culturelles de la Consommation, Recherche et Applications en Marketing





