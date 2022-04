Dominique ROZAN

Cadre technicien , je détermine avec vous les bons outils , selon vos matières et je conseille vos opérateurs sur les conditions de coupe et optimisation..

Pour tout type d'usinage ( Alliages collants , Titane , Inco , Inox , réfractaires , Fontes difficiles , carbone , plastiques filandreux , carbone , bois , composites , céramiques , argent , ect ect

En // je peux vous vendre une broche grande vitesse ou tout autre attachement ( interface entre la broche et l'outil )

Vous vous consacrez à votre métier de dirigeant , je travail pour vous avec vos équipes dans le soucis de votre rentabilité et au meilleur rapport qualité coût 0668880551

dominiquerozan@rozan.biz



Mes compétences :

Tivoli Storage Manager