2004 Création de ma société

LAURENCE BOUDET ARCHITECTURE INTERIEURE ET DECORATION

Architecture intérieure, décoration, créations personnalisées, agencement, direction artistique...



Particuliers ou professionnels

tout autour de vous doit contribuer à votre bien être.

Je crée pour vous et avec vous, un intérieur sur mesure

en harmonie avec votre nature.

Instagram: Laurence_boudet



Activité artistique parallèle; "créations singulières". Travail sur le papier et la matière.



2007 Création de la société "MAALAM" avec Saadia Chibani

Conception d'ornements textiles dans les savoirs faire traditionnels Marocains.



2008 fondation de l'association ECOTRIBU avec Maud Villaret, union d'artistes éco-éthique.



1994/2004 Société "MICHEL THIERRY" fournisseur de textile automobile:



-DESIGNER TEXTILE RESPONSABLE COMPTE PSA

Mission: relation et suivi de projet pour le compte P.S.A

1998-RESPONSABLE COLLECTION

Mission: Création, mise au point technique et montage des collections annuelles pour le secteur Maille et Velours



1990/1993 Société "INFO DESIGN concepteur de logiciel de création textile



-DESIGNER TEXTILE

Mission: Démonstrations, formation, service et maintenance téléphonique. Nombreux voyages sur site.

Conception de books de présentation.

Services création : Colorations, mises en pages, conception de books,

1993-RESPONSABLE DE SHOW ROOM équipe

de six personnes.

Mission: Mise en place de procédures services client.

Encadrement des activités du show-room



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Décoration intérieure

Aménagement de Bureaux

Confort/qualité de vie au travail

Aménagement d'espaces de restauration

Aménagement résidentiel

Suivi de chantier

Création de Mobilier

Création Textile