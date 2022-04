Dominique RUEFF

Médecin d'abord généraliste à orientation homéopathie et acupuncture. a poursuivi ses études d'oncologie avec le Professeur Lucien ISRAEL à Bobigny. diplômé universitaire de cancérologie. Depuis quelques années travaille dans la prévention nutritionnelle et métabolique. Auteur de nombreux livres dont la BIBLE DES VITAMINES ET DES SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS chez Albin Michel et MIEUX QUE GUERIR, introduction A LA MEDECINE INTEGRATIVE chez Josette Lyon, Tredaniel. Blogueur sur http://dr-rueff.com et président de l'Association pour le développement de la nutrition ortho moléculaire (ADNO:Array). Président fondateur du groupe CRONIMED dont le président d'honneur est le Prix Nobel de Médecine, Luc MONTAGNIER. Avec le groupe CHRONIMED (chronimed overblog.com) il partage les recherches actuelles sur les origines infectieuses des maladies chroniques, leurs diagnostics et leurs traitements. Coauteur du livre IMMUNONUTRITION à propos des hypersensibilités alimentaires (Edtions François Xavier de Guibert) et IMMUNOMINCEUR chez Josette LYon. Co-concepteur de l'appli pour smart phone IMMNOMINCEUR



