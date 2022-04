Dominique RUSSIER

ARTECK est un groupe spécialisé dans la conception stratégique, le développement et la mise en oeuvre de méthodes et de solutions d'aménagements pour les espaces de travail, bureaux, accueil, d'échanges et de détente...



Bien plus qu’un fabricant, ARTECK reflète un véritable état d’esprit : celui d’un engagement total dans votre projet et la garantie de sa pleine réussite. Depuis plus de 20 ans, nous faisons bénéficier de notre savoir faire et de notre expérience à une grande variété d'industries, en répondant à toutes vos demandes :



- un suivi personnalisé en cohérence avec vos besoins,

- du sur-mesure afin de vous démarquer, affirmer votre identité,

- un large choix de matériaux et finitions.



Pour vos besoins en sur-mesure, Arteck met à votre disposition son savoir-faire et son investissement pour un rendu qualitatif unique. Ses designers, architectes, chefs de projets, techniciens et monteurs fournissent un travail parfaitement coordonné pour vous donner le meilleur. Nos équipes sont gages de créativité, de réactivité et de flexibilité.



www.arteck-design.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Stratégie marketing

Coordination de projets

Microsoft Office

Négociation

Vente

New Business Development

Service client

Conception de projet