Dominique SALORD

Bonjour, professionnel du transit, de la logistique et des services généraux, je suis disponible immédiatement en France comme à l'international, après avoir conduit un projet personnel immobilier qui me tenait à cœur cette dernière année et fait un bilan de carrière auprès de l'APEC. Manager de proximité et fin négociateur, enthousiaste et prêt a relever de nouveaux défis, je suis le collaborateur idéal pour tendre vers l'excellence.

Alors n'hésitez pas à me contacter!!!



Mes compétences :

Afrique

Services généraux

Mécanique

Transport

Polyvalent

Logistique

Custom manager

Import/Export / Logistique / Services Généraux

Audit

Management de la qualité

Army

Invoicing > Issuing Invoices

Local Government

Supply Chain

Bug Tracking System

Management opérationnel