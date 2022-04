Dominique SANDER

Mon parcours professionnel et mes engagements associatifs m'ont permis de développer des compétences dans les domaines de l'emploi et de la formation ainsi que sur les questions liées à la jeunesse et aux discriminations dont l'égalité hommes femmes

Mon mandat actuel de membre du conseil d'administration de président du comité paritaire régional

de l'APEC complète assez bien mon itinéraire

Militant associatif et syndical engagé dans différentes associations ( club de football (FOS FOOTBALL) ; association de comité d'entreprise (CEZAM AICE) ; association culturelle (Compagnie Générale d'Imaginaire) ; associations d'aide au développement de l'emploi dans le sport (Profession Sport, GEPSAL, GEIQPSAL).........



La découverte d'autres cultures, en particulier l'Afrique, jardinage et randonnées complètent assez bien ma présentation



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Conseil