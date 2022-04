Dominique SARR

Ma formation pluridisciplinaire et mon expérience professionnelle de plus de 30 ans, me permettent une grande aisance professionnelle dans le domaine du Droit et du Chiffre. Le droit du Travail est une de mes spécialiatés.Car en effet;



Après une 1ère expérience de 3 ans en

qualité de collaborateur Responsable d'un portefeuille clients,dans un cabinet d'expertise comptable;



j'ai occupé pendant 5 ans un poste de Responsable Administratif, Comptable, Financier et Social;dans le Transport,le Service et le B.T.P



J'ai terminé mes activités de Cadre salarié par un poste de contrôleur de gestion pendant 6 ans dans le B.T.P et les Services.



Ai crée en 1989 la société Espace Formation conseil.J'y exerce en tant que gérant et consultant formateur en Paye, en Droit de la Formation Professionnelle continue, du Droit du Travail , en Comptabilité/ Gestion.



L'ingénierie Pédagogique et financière de la formation et de la recherche de financements des plans de formation fait partie de mes compétences.Ai mis en place sur 3 ans pour 2 groupes des plans trés ambitieux avec financements OPCA+ FSE.



Ai mis en place après 6 ans de réflexion et recherches : EXAPAYE , un process très novateur d'externalisation du traitement de la Paye et de tout son déclaratif social,fiscal.Ce process interface NTIC et logiciels de payes.Décliné en une activité de pôle social de payes externalisées, il permet en plus de la qualité du travail rendu ,de sa rapidité et de sa sécurité,un traitement de plus gros volumes de payes et donc une plus grande compétitivité tarifaire dont bénéficient les clients d ,EXAPAYE , A 9€ le forfait de la prestation pour les entreprises de plus de 10 salariés,cela fait d'EXAPAYE le plus qualitatif et plus compétitif du marché de la paye externalisée rendez vous surArray. exapaye.com pour en savoir plus.



Mon équipe et moi même prenons aussi en charge:

- la gestion Externalisée des Plans de Formation et de la Formation en Amont et Aval,des PME-PMI qui n,ont pas de Fonction RH ou qui souhaitent plus de flexibilité,tout en se centrant mieux sur le Coeur de métier.



Dans le cadre de cette mission,nous définissons avec les entreprises:



la politique de Formation de l,entreprise sur le moyen terme,Analysons les besoins,les Aidons à Arbitrer,Structurons le Plan de Formation,Recherchons les prestataires,Optimisons les coûts et Prenons en charge la Gestion Administrative Opca, entreprises,Prestataires jusqu'au Remboursement des Formations.



j'ai eu pendant quelques temps un mandat de Juge Consulaire au Tribunal de Commerce.



Ancien sportif de haut niveau et international de basket.ball



Mes compétences :

Droit du travail

Conseil

Analyse financière

Contrôle de gestion

Comptabilité

Formation