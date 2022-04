EntrepreneurE depuis toujours, j'aime concilier mes expériences professionnelles et mon ressenti personnel, afin d'ouvrir ma boîte à idées pour vous proposer de nouvelles perspectives prospectives !



Ma devise : « Je suis maître de mon destin Capitaine de mon âme », Nelson Mandela



PRIX RECUS :

• Le plus beau stand : CONFOREXPO - Client EDF (1986)

• Le plus beau stand : FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX - Client La Communauté Urbaine de Bordeaux (2003)



www.dominique-saubot-chevet.com





• Membre des Dirigeants Commerciaux de France (DCF)

• Membre de ecom33 (e-commerce en Aquitaine)

• Membre du Club des Entrepreneurs CEBA : Vice-Présidente (Présidente de 2012 à 2015)

Communes de Blanquefort, Bruges, Le Bouscat et Parempuyre (33)

• Membre du conseil d'administration de l'INTERCLUBS 33

• Membre du conseil d'administration d'EUREKA SERVICES (intérim solidaire)

• Membre du conseil d'administration de l'Association Jeunesse et Entreprises (AJE)

• Membre du conseil d'administration d'ASPECT Aquitaine (formation)

• 1982-1983 : Présidente du Scoutisme Français





Mes compétences :

Conseil

Décoration

Installation

Installation générale

Merchandiser

Ressources humaines

Salon

Signalétique

Gestion de projet

Communication

Gestion événementielle

Accompagnement & Conseil en Communication Globale

Stratégie commerciale

Design d'espaces

Evénementiel

Régie d'événements

Communication événementielle