Gregory HUEZ

En œuvrant dans le secteur des services pendant 15 ans, j'ai décelé l'importance de la recherche de la satisfaction clients dans un monde oú vie professionnelle et personnelle se confondent de plus en plus. C’est naturellement que j’ai créé une offre de services ultime : une Conciergerie privée et d’entreprise, BordeauxGroom.

Riche de cette expérience de 5 ans auprès d'une clientèle BtoBtoC, j'ai élargi mes connaissances par le biais d'une formation GICFO.

Aujourd’hui, je développe mes compétences commerciales, marketing et communication auprès de centres de profit souhaitant développer leur activité en proximité avec leurs clients



Mes compétences :

Conciergerie

Luxe

Bien être

Service à la personne