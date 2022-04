Dominique SAUQUET

Professeur à l'École Centrale Paris, j'ai fondé It's Sauquet.com afin de fournir aux entreprises les applications Web 2.0 dont elles ont besoin.



Mes clients me font confiance grâce à mes compétences de développement informatique, d'architecture en systèmes d'information, de management, de suivi, de conception et de mise en place de A à Z. Je suis à l'écoute de leurs besoins et j'apporte les bonnes solutions à leurs problématiques.



Je travaille notamment avec le milieu hospitalier sur un outil complexe d'enquête en ligne entièrement personnalisable. L'offre générale est sur un site dédié :Array



Mes autres produits :



Fan du 16e : application iPhone sur le 16ème arrondissement, sa richesse culturelle, ses bons pans, etc... Et aussi son site InternetArray



DiapMe : un outil simple, intuitif et efficace de diaporamas photos en ligne avec une offre professionnelleArray



It's Our Date : un outil simple de gestion de planning en ligneArray



Ciel mes dîners : Le site des amateurs de dîners entre amisArray



