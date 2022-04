Dominique SAVELLI

Directeur du développement commercial et de l'exportation pour le Laboratoire Prenyl B Cosmétique et sa marque Neo Stem, laquelle remporte un énorme succès commercial induisant des résultats et une progression exceptionnelle.

Le laboratoire a d'ailleurs été récompensé comme entreprise la plus performante de l'année en 2011 par le Crédit Agricole.



Je consacre également une petite partie de mon temps à la gestion de 2 autres sociétés.



La société Uni-Santé. Spécialisée dans la stratégie de communication en promotion de la santé. Nous avons réalisé par exemple pour Vauban Humanis deux comparateurs d'établissements de soins. Un pour les EHPAD l'autre pour MCO (médecine, chirurgie et obstétrique)



1961prod. Société de production. Nous avons produit 61 courts reportages animaliers pour Fance5 télévision. Première diffusion en Septembre 2009 sous le titre d' INVENTAIRE









Mes compétences :

Banque

Banques

Communication

Conseil

Défiscalisation

Documentaire

Épargne

Finance

fiscalité

Gestion privée

Production

Reportage

Skateboard

Successions

Video