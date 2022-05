Sandrine TABARD

Après 8 ans de marketing, conseil et management (dont 3 ans chez Cap Gemini), à Paris, j'ai choisi de venir vivre dans les Bouches du Rhônes et d'élargir mes connaissances et horizons en m'orientant vers de nouvelles activités notamment à l'international.

Je travaille depuis 2006 sur la coopération internationale en Méditerranée dans le domaine de la création d'entreprise pour l'agence ACIM et j'occupe le poste de responsable du développement de l'association et de la coordination des projets.



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Entrepreneur

Formation

Gestion de projet

International

Management

Management international

Marketing