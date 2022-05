Stéphanie CAMOUS

Développement commercial :



- Commercialiser l’offre de services.

- Négocier, mettre en place & coordonner des contrats France & europe.

- Gérer & développer la relation commerciale.



Management de projets marketing :



- Lancer, développer et marketer de nouvelles offre de services.

- Animer & mobiliser un réseau de partenaires interne et externe à l’organisation.

- Former, dynamiser & coordonner des équipes projets.



Mes compétences :

AIX

Commercial

Communication

Conseil

Développement

Développement commercial

Études marketing

Gestion de projet

Marketing

Marketing des services

Marketing opérationnel

Marketing stratégique