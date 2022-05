Ingénieur de formation, j'interviens depuis plus de 20 ans sur les infrastructures bâtiments dont la continuité de service est critique (Télécom, Datacenters, centres de dispatch, bâtiments en secteur nucléaire,..etc.)



Utilisant Linkedin de façon préférentielle, merci de me rejoindre sur ce réseau



https://fr.linkedin.com/pub/patrice-lapierre/10/261/148







Mes compétences :

Achat

AIX

AMO

datacenter

Electricité

Energie

Green it

Infrastructures

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Telecom

Achats