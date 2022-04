Depuis 1996, Dominique Schmauch est professeur affilié à HEC. Il travaille plus spécialement sur le développement des qualités managériales et sur le leadership ainsi que sur les organisations d’entreprises (notamment les entreprises en réseau). De plus, il a acquis au cours de sa carrière de dirigeant une solide expertise en stratégie qu'il n'a cessé de développer ces dernières années.



Dans le cadre de ses activités pédagogiques, Dominique Schmauch fonde en 2000 le cabinet Averroès Développement. En 2003, il décide de faire d’Averroès Développement un cabinet de conseil opérationnel spécialisé dans les problématiques de développement entrepreneurial. A ce titre, il a rassemblé les compétences en direction générale, finance, stratégie, marketing et ressources humaines.



Le cabinet intervient pour :

- des conférences spots adaptées à des problématiques ciblées,

- des missions longues de retournement d’entreprise,

- des missions de transition,

- des missions de stratégie et d’organisation,

- des missions de développement de l'intelligence collective (amélioration des relations humaines).



Par ailleurs, Dominique Schmauch est sollicité par de grands donneurs d’ordres pour concevoir des événements « politiquement sensibles » ou comme conférencier sur les problématiques entrepreneuriales majeures de demain.



Dominique Schmauch a créé des outils méthodologiques de réflexion stratégique (Table d'orientation stratégique™ et Stratégiste™)ainsi que plusieurs serious games (dans la ville d'Istambul et dans le Domaine National de Versailles)destinés à développer la dynamique de groupe et la réflexion stratégique.



Bibliographie :



- Modèles d’organisation, accompagner l’entreprise en mutation

Dominique Schmauch, Michel Roger, Village Mondial, 2002, 144 p.



- Les conditions du leadership

Dominique Schmauch, L’Harmattan, 2005, 434 p.



- Leadership et management, être Leader, ça s'apprend

Ouvrage collectif, De Boeck, 2009, 250 pages