Emmanuel SCHMAUCH

AUTODIDACTE et CURIEUX de nature, je suis depuis toujours proche du monde artistique avec pour prédilection l'espace interieur.

Aprés plusieurs années à toucher à plusieurs métiers, je me suis naturellement orienté vers l'agencement et la décoration de façon plus professionnelle.

Artiste peintre à mes heures, je travail mon art à travers differentes approches plastiques , recyclage, transformation de matériaux, photographie, sculpture....

Mon but est simple, une recherche constante sur l'esthètique des objets et de leur assemblage.

Ouvert, mon style part vers le design, l'abstraction et le travail des matières et couleurs.



Mes compétences :

Peinture

Relooking