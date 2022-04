Dominique SCHNEIDER

Pendant mes 30 années de carrière, dont 20 dans le domaine de la grande distribution, j’ai su

prouver mes compétences et me voire confier différents postes à responsabilités.

Les nombreuses formations que j’ai suivies chez Carrefour pendant 11 ans m’ont permis de renforcer mes aptitudes au management, à la gestion et à la négociation.

Autodidacte, j’aime naturellement relever des défis et suis friand de challenge. Pragmatique et rigoureux, mes décisions sont rapides et les risques calculés. Organisation, valeur et écoulement des stocks, maitrise des coûts, gestion des assortiments, respect des concepts, vision à long terme, stratégie d’entreprise sont autant de valeurs qui m’ont permis de gérer des comptes d’exploitations fiables et fructueux.

En magasin,grace à mon sens du management j’ai su faire évoluer les membres de mes équipes vers la réussite professionnelle et vers la satisfaction et la fidélisation de nos clients.



Mes compétences :

Compte clé

Grands comptes

Informatique

Management

Manager

Achats

Gestion

Vente

Commercialisation

Approvisionnement