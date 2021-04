Antoine PASSAT

Après 13 ans d'expérience chez le n° 2 mondial de la grande distribution, Carrefour, j'ai décidé de créer ma société spécialisée dans la gestion de projets informatiques.



Après un an d'expérience, j'ai intégré le groupe Plus de Souffle en tant que président de la société Plus de Souffle Management de Projets. Depuis 2009, j'ai travaillé majoritairement sur des projets E-Commerce ou CMS (Content Management System).



Grace à mes diverses experiences dans les directions Systèmes d'Information, Achats, Supply Chain, Marketing & Ventes, j'ai la capacité de travailler, de façon très rapidement opérationnelle, sur des problématiques complexes et diversifiées.



J'ai acquis des compétences me permettant de travailler aussi bien dans un environnement local, qu'international.



Je suis pragmatique, orienté vers la satisfaction clients et toujours soucieux d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Grande Distribution

E-commerce

Supply Chain

Sport

Achats

Management de projet

Gestion de projet