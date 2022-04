Dominique SCHWEITZER

Date de fusion des services de l'ordonnateur et du comptable : mars 2009

Je viens des services de l'ordonnateur, ancien responsable du Service de la Dépense et des Affaires Financières au MQB. Mise en place du service facturier.



Changement de fonction au 01 juillet 2013 pour un poste de Conseiller auprès de la Direction Générale dans le domaine spécifique de l'inventaire physique dans le cadre du Contrôle Interne Comptable et Financier.



Mes compétences :

Veille stratégique