Erica DAVESNE

Domaines de compétences :



● Management et coordination sur les sujets budgétaires et juridiques ;



● Définition d’un budget initial et suivi de l’exécution budgétaire ;



● Création de tableaux de pilotage financier, suivi analytique des dépenses et contrôle de gestion ;



● Garantie de la qualité du processus comptable : suivi des opérations comptables (bons de commande, contrôle des factures), opérations de fin de gestion budgétaire ;



● Marchés publics (rédaction, analyse, suivi de l’exécution), contrats de propriété intellectuelle et conventions de partenariat ;



● Résultats obtenus : optimisation de la consommation budgétaire, application de la politique achats.