Dominique SEBRIE

Après 2 ans d'expériences au Pôle de compétitivité IAR et au CEFE-CNRS, je me suis perfectionné en veille stratégique et en analyse statistique multifactorielle d'aide à la décision.

J'ai acquis les compétences pour anticiper et répondre à vos besoins de partenariats (compétences et technologies), de financements et d'informations stratégiques (tendances du marché, règlementations & normes, brevets & projets R&D, évènements).