Dominique SEGUIN

Présentation

Ingénieur Conseil dynamique, large expérience sur les domaines technique de compétence aux PME: Stratégie Export, Investissements productifs, études financière, outils d'organisation, logiciels

+ Développement commercial: réseaux, ventes BtoB, BtoC - Zone 79, 85, 86.



Expériences récentes:



• Développement commercial: Investissements immobiliers; conseil fiscaux, énergie renouvelable)

Constitution et développement de portefeuilles (particuliers, entreprises) de prospect qualifiés - Région Poitou Charentes;

.Développement commercial d'un logiciel de management pour collectivités et PME

.• Conseil en Investissement patrimonial - transmission et gestion de patrimoine-

.Évaluation d’entreprises ; recherche de partenaires financiers et d’acquéreurs. Négociation: relance force commerciale pour agents commerciaux, évaluation et recrutements,





Bilingue espagnol et anglais courant

Formation: Bac+8

Docteur ingénieur en Sciences & techniques

thèse réalisée au Vénézuéla pour l'industrie pétrolière





Extrait C.V.



DOMAINES DE COMPÉTENCE :



Développement d'entreprises:

•Manager les transitions (Syndicat

Professionnel)

•Études de marché et d’implantation.

•Développement Export Conseil

•Conseil en création d'entreprises (TPE)

•Évaluation d’entreprises



Managériale:

•Dirigeant d’un syndicat professionnel constitué principalement de PME : SATS( FIM)

•Dirigeant de sociétés de Conseil : INVORTEC, DSD



Gestionnaire:

•Chef « Business Unit » : AFNOR, Ministère de la Coopération, Institut de Recherche INMETAL

•Nombreux projets de recherches appliquées, de formation, d’organisation et Conseil aux entreprises, d ‘études de marché et développement export, de Coopération technique internationale ( voir liste)

•Sélection et gestion de personnel cadre (chefs de projets)



Expertises:

•Dans le domaine de l’évaluation de la conformité: qualité, certification, accréditation et des exigences clients (conditions d’accès aux marchés - normes et réglementation).

•Étude de patrimoine ( transmission et optimisation fiscale pour les PME)

•Montage, développement de projets de recherches appliqués en partenariat avec l’industrie.

•Étude et évaluation de stratégies d’implantation industrielle(PME) :

o études de marché, faisabilité, développement commercial.

o Recherche et sélection d’opérateurs financiers et industriels



Pédagogique et Formation:

•Co-rédaction de support de communication externe : guide sur les outils financiers de la Coopération Française pour le développement des entreprises en Afrique francophone

•Brochure de l’offre française de la normalisation et la qualité pour les pays en Développement.

•Conception d’outils pédagogique et de formation pour techniciens étrangers ; partie importante du succès de contrats de transfert d’expérience et de technologie.

•Enseignant Chercheur : Université Simon Bolivar.



International:

•Montage, négociation et développement de projets de coopération technique et évaluation

de projets d’investissements productifs en France et à l’international.

•Promotion d'investissements productifs français à l'étranger: (organisation de

missions de chefs d'entreprises à l’étranger

•Utilisation aisée des rouages de l’administration française et U.E ; des réseaux et organismes d’aide à la création et au développement des entreprises et des institutions spécialisées dans l’aide aux entreprises et à l’export : Oséo, Régions, Ubifrance, Ministères,

•Expert Civil du Ministère des Affaires Étrangères en poste à Caracas, Vénézuéla.

•Chargé de Mission au Ministère des Affaires Étrangères et Ministère de la Coopération





FORMATION :D



Mes compétences :

Vente

Export

Développement commercial