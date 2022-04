Dominique SEGUINEAU

Spécialiste de l'Accompagnement du Changement, certifié "Praticien Coach & Team" (CT3 Lyon) et Consultant RPS.

J’ai rejoint l’équipe de consultants Com-Hom ( http://www.com-hom.com ) pour développer avec eux un partenariat fort.



Consultant et coach, je suis au service de l'Homme et de l’Entreprise.

- En me positionnant au cœur des besoins de mes clients par l’écoute et le conseil.

- En m’appuyant sur l’être réel, je les accompagne au cours de leur transformation professionnelle ou celle de leur entreprise.

- En travaillant sur la Confiance en soi et la Confiance autour de soi,

- En élaborant des formations adaptées et sur-mesure, nous avançons ensemble dans ce changement.

Fort d’un parcours que j’ai toujours orienté vers la compréhension de l’autre, des besoins et de ses enjeux profonds, j’ai développé deux environnements de prédilection : les Non-Commerciaux et le Dialogue Social.



Je suis convaincu que : "PARLER est un BESOIN, ÉCOUTER est un ART" Goethe.



Mes compétences :

Gestion de projets

Maîtrise d'ouvrage

Assurance maladie

PMO.General Management

Évolution des potentiels

Coaching d'équipe

Gestion du changement

IRP

Coaching individuel

Relations interpersonnelles

Formation

Sécurité Sociale

PROTECTION SOCIALE

COACHING

GESTION DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

CONSULTANT

COACH

ASSURANCE